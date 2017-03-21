МИД назвал провокацией задержание журналиста Цимбалюка в РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины считает провокацией задержание в Москве журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка и принимает меры по его освобождению, сообщила во вторник официальный представитель МИД Марьяна Беца.

"Задержание журналиста Р. Цимбалюка — провокация РФ. Консул выехал в отделение полиции. Принимаем меры по освобождению", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Затримання журналіста Р.Цимбалюка —провокація РФ.Консул виїхав до відділу поліції. Вживаємо заходів щодо звільнення https://t.co/taagVSke4x — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 марта 2017 г.

​Работающий в России украинский журналист Цимбалюк сообщил ранее на своей странице в Facebook, что его задержала московская полиция. По его словам, полиция обвинила членов съемочной группы в проведении несанкционированного митинга.

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В УНИАН заявили, что сотрудники московской полиции помешали журналисту Роману Цимбалюку и оператору Никите Бородину выполнять свои профессиональные обязанности.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство выяснит обстоятельства их задержания в Москве.