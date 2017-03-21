наверх
21.03.201721:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД назвал провокацией задержание журналиста Цимбалюка в РФ

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (81)

    (обновлено: )30101
    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца сообщила, что консул выехал в отделение полиции в Москве, где находится Роман Цимбалюк.
    Журналист Роман Цымбалюк
    Роман Цимбалюк, facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины считает провокацией задержание в Москве журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка и принимает меры по его освобождению, сообщила во вторник официальный представитель МИД Марьяна Беца.

    "Задержание журналиста Р. Цимбалюка — провокация РФ. Консул выехал в отделение полиции. Принимаем меры по освобождению", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    ​Работающий в России украинский журналист Цимбалюк сообщил ранее на своей странице в Facebook, что его задержала московская полиция. По его словам, полиция обвинила членов съемочной группы в проведении несанкционированного митинга. 

    Смотрите также: Фотоитоги 21 марта: атаки на "Сбербанк", разноцветная Рада, ДТП в Славянске

    В УНИАН заявили, что сотрудники московской полиции помешали журналисту Роману Цимбалюку и оператору Никите Бородину выполнять свои профессиональные обязанности.

    Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство выяснит обстоятельства их задержания в Москве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников