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    Общество

    Цимбалюк о задержании в Москве: причину не объяснили, но силу не применяли

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (83)

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    По словам Романа Цимбалюка, российские правоохранители объяснили свои действия тем, что должны были становить личности задержанных, а также ознакомиться с отснятым материалом. В полицейском участке украинцы пробыли около трех часов.
    Журналист Роман Цимбалюк в одном из отделений полиции в Москве
    facebook.com/RomanTsymbaliuk

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк сообщил подробности своего недавнего задержания в Москве.

    Во вторник, 21 марта, Роман Цимбалюк сообщил о задержании в Москве. Вместе с ним был также задержан оператор телеканала "1+1" Никита Бородин. По словам украинского журналиста, инцидент произошел после интервью с аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля "Весна" вывесил в окне общежития украинский флаг.

    Встреча Порошенко с семьей Романа Сущенко
    Адміністрація Президента України/youtube
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

    В МИД Украины сначала назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства. Позже всех задержанных отпустили.

    "Все в порядке. По крайней мере, по состоянию на эту минуту. Сегодня, выполняя наше редакционное задание, отправились в Московский госуниверситет записывать интервью с аспирантом Захаром (Захаром Сарапуловым – Ред.). Это тот смельчак, который вывесил 18 марта с одного из окон Московского госуниверситета украинский флаг. Он таким интересным способом пытался протестовать против плохих условий проживания в общежитии. Мы его нашли, записали с ним очень интересное интервью. Но, когда я попросил его показать нам флаг, который он вывешивал, то после этого к нам подошел полицейский, начали проверять документы, начали говорить, будто мы здесь проводим несанкционированный митинг или выкрикиваем какие-то лозунги. Аккредитации МИД им стало недостаточно, приехал какой-то оперуполномоченный, который тоже очень много расспрашивал, чем мы занимаемся", – рассказал Цимбалюк в эфире телеканала "112 Украина".

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    Он добавил, что в результате их забрали в участок. "Причину не объяснили, но сказали, чтобы проанализировать наши материалы, это нельзя сделать на месте, и забрали, собственно, в участок полиции. Там мы провели три часа. После всех этих формальностей нас отпустили. В том числе Захара – нашего героя. Мы сейчас работаем", — добавил корреспондент.

    По словам Цимбалюка, российские правоохранители не применяли силу против задержанных. "Все в порядке, никто нас и пальцем не тронул", – резюмировал он.

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    Как позже сообщили в московской полиции, правоохранители задержали украинцев, чтобы установить их личности. 

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