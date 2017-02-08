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    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

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    Президент Петр Порошенко встретился с семьей журналиста Романа Сущенко, у которого в среду день рождения. На встрече присутствовали супруга Сущенко Анжела, дочь Юлия и сын Максим.
    Адміністрація Президента України/youtube

    "Сегодня день рождения вашего мужа, отца Романа. Очень сильного и очень уважаемого украинца, который сейчас известен каждому. Наша с вами встреча — это маленькое приветствие ему — и поздравление с днем рождения, и сообщение, что мы помним о нем", — сказал Порошенко.

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    Президент отметил, он, правительство, министерство иностранных дел по его поручению делают все возможное для скорейшего возвращения Романа в Украину.

    Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

    Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

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