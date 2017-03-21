Все против всех. Дворцовый переворот на Банковой реален, как никогда

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

События минувшей недели, начавшейся с критики блокады на Донбассе, а завершившейся ее признанием на уровне власти, продемонстрировали реальное положение дел в украинском политикуме. Стоило радикалам надавить в вопросе блокады Донбасса, а "партии ястребов" завести в Верхвовную Раду военных, власть тут же пошла на все условия.

Но если раньше вмешаться в ситуацию могли всемогущие западные партнеры, то сейчас, когда у них хватает своих проблем, они предпочитают пустить все на самотек.

Чем может закончится для Украины безразличие тех, кто до недавнего времени управлял всеми внутренними процессами в государстве рассказали политические эксперты.

Назад в 1917-й

Так, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко убежден, что ничем хорошим для Украины равнодушие западных партнеров не закончится. По его словам, в условиях отсутствия внешнего управления бразды правления государством может взять на себя кто угодно.

"Управлять внутренними процессами сможет любой — тот, кто окажется наиболее удачливым и склонным к авантюрам и интригам. Вспомните 1917-й год в России — по самым оптимистическим оценкам, партия большевиков насчитывала три с половиной тысячи человек на всю многомиллионную страну. Но это не помешало им прийти к власти, управлять государством, поставив его на колени", — отметил политолог.

Бондаренко уверен, что в подобной ситуации наибольшие шансы прибрать власть к своим рукам имеют радикалы, которые уже показали свою силу. А в сложившейся ситуации возможны самые неожиданные варианты развития событий.

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"Я не верю в майданы, но абсолютно допускаю государственный переворот. На прошлой неделе стало понятно, что может быть в стране. Петра Порошенко фактически заставили согласиться с планом Турчинова-Авакова относительно блокирования железнодорожных путей на востоке. Не случайно, что за день перед этим начались захваты администраций, а в день когда заседал СНБО в Верховную Раду вошли люди в военной форме. Порошенко показали, что точно также могут прийти в Администрацию президента, и не 5-7 человек, а 500-700. В данной ситуации такая угроза сохраняется", — резюмировал он.

Возможно все

Не исключает подобного развития событий и директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Политолог считает, что ближайшие несколько месяцев могут повергнуть Украину в хаос.

"После потери американского дядьки, а мы прекрасно знаем, что проект баланса властей от Байдена-Нулланд приказал долго жить, сдерживающего фактора уже не будет. Это значит, что в украинском политикуме может начаться война "всех против всех". Дворцовые перевороты не исключены. Отстраненность Вашингтона может стать стимулятором интриг в кругах политических элит. В Украине сейчас возможны любые сценарии", — подытожил политолог.

Не до Украины

Более сдержан в своих оценках руководитель Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Хотя и он констатирует, что в Украине все чаще возникают периоды, когда Западу не до нас, а государство предоставлено само себе.

"Как раз в эти моменты и обостряется внутренне-политическое противостояние. Инструменты как выйти из этого кризиса имеются — это досрочные выборы в Верховную Раду, новая коалиция и правительство", — отмечает эксперт.

По его словам, Украина все еще остается актуальной темой для Запада.

"Сейчас западным лидерам не до Украины, но это отнюдь не означает, что Украину снимут со счетов. Слишком много было вложено усилий и финансовых средств. Для Запада оставить Украину в том виде, в котором она есть — признать свое поражение. Никто этого делать не собирается. Несмотря на то, что количество визитов и контактов значительно уменьшится, уровень жизнеспособности все-таки будет поддерживаться", — резюмировал Бортник.