Полиция назвала причину задержания Цимбалюка и Бородина в Москве - МИД

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полиция Москвы объяснила задержание корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и оператора телеканала "1+1" Никиты Бородина тем, что хотела выяснить персоны задержанных, сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Полиция объяснила, что задержала Романа Цимбалюка и его оператора из-за необходимости выяснить обстоятельства и персоны тех, кого она задержала. Претензий к Роману Цимбалюку и оператору полиция не заявляла", — заявил Кирилич в комментарии УНИАН.

По его словам, в полицейском участке Цимбалюка и Бородина посетил украинский консул Геннадий Брескаленко.

"С Романом еще был по крайней мере до недавнего времени, мне позвонил наш консул Брескаленко, и он дал сигнал, что не было какой-то мотивации, какого-то объяснения. Сослались на то, что возникла необходимость выяснить обстоятельства и персоны тех, кого они задержали, а по сути претензий к Роману и к оператору не было предъявлено", — заключил Кирилич.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца поблагодарила украинских консулов за освобождение Цимбалюка в Москве.

"Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!" — написала она в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее работающий в России Цимбалюк сообщил о задержании в Москве. По его словам, инцидент произошел после того, как он записал интервью с аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля "Весна" вывесил из окна общежития украинский флаг.

В МИД Украины сначала назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства.