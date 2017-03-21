Роман Цимбалюк сообщил подробности задержания в Москве

КИЕВ, 21 мар — РИа Новости Украина. Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк сообщил, что его задержала полиция во время записи интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловым.

"Мы под зданием нашей редакции "1+1" снимали интервью с Захаром, который 18 марта в день аннексии Крыма вывесил флаг Украины из окна МГУ во время митинга. После того, как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция, начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации", — рассказал Цимбалюк УНИАН.

Сам журналист считает, что его задержание безосновательно.

"По российскому законодательству, они не имели право нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки", — заявил он.

Цымбалюк был задержан вместе с оператором Никитой Бородиным.

В УНИАН заявили, что сотрудники московской полиции помешали журналисту и оператору выполнять свои профессиональные обязанности.

"Несмотря на то, что Цимбалюк и Бородин аккредитованы при МИД РФ в порядке, установленном действующим российским законодательством, сотрудники полиции помешали выполнению нашими журналистами их профессиональных обязанностей, отобрали документы корреспондентов и задержали граждан Украины без каких-либо правовых оснований для подобных действий", — заявляет агентство.

Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.