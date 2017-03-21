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    Россия

    В МИД РФ прокомментировали задержание Цимбалюка

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (81)

    (обновлено: )47520
    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД РФ оперативно разберется в ситуации с задержанием украинского журналиста в Москве.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации выяснит обстоятельства задержания в Москве корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка и оператора телеканала "1+1" Никиты Бородина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

    "Мы только что прилетели из Японии, я не в курсе этой ситуации… Я сейчас буду выяснять и разбираться", — сказала Захарова, отвечая на вопрос УНИАН по поводу задержания своего корреспондента в РФ.

    На уточняющие вопросы Захарова не ответила, вновь сославшись на незнание ситуации. 

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    Напомним, корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк сообщил, что его задержала полиция во время записи интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловым. Сам журналист считает, что его задержание безосновательно. 

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