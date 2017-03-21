Бортник: у Порошенко есть несколько условий для решения политкризиса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 20 марта, президент Петр Порошенко встретился с руководителями депутатских фракций и групп. На переговоры пришли премьер Владимир Гройсман, председатель Рады Андрей Парубий, нардеп от БПП Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, от "Народного фронта" – Максим Бурбак, от "Батькивщины" – Сергей Соболев, Радикальной партии – Олег Ляшко, от "Видродження" – Виктор Бондарь и от группы "Воля народа" – Ярослав Москаленко. В то же время, как писали журналисты, ни одного представителя "Оппоблока" не наблюдалось.

Встреча началась в 20:00 и длилась около двух часов.

Как рассказала Ирина Луценко, главными темами встречи стали транш МВФ, перезагрузка ЦИК, блокада Донбасса, аудитор НАБУ, пенсионная реформа и кинематография в сочетании с украинским языком.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, президент хотел обсудить политический кризис в стране.

"Сегодня этот политический кризис функционирует в двух плоскостях: первая –органы местного самоуправления, особенно это показала блокада. Органы местного самоуправления начали принимать свои решения в поддержку блокады. А некоторые органы, как то администрация в Черновицкой и Волынской областях, были захвачены. Поэтому Порошенко вчера провел встречу с региональными элитами, где пытался показать, что он силен и готов даже на какие-то силовые воздействия на региональные элиты в случае неповиновения. Это первая составляющая", – рассказал эксперт.

Вторая составляющая – парламенсткий кризис, который президент тоже пытается решить: "потому что без работающего парламента власть в принципе не может нормально функционировать, это очень плохой, очевидный знак для западных партнеров".

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"Вчера президент собирал лидеров парламентских фракций, пытался им раздать кому коврижки, кому кости. Коврижками были квоты в ЦВК, в счетной палате. Костями – просто притча во языцех в отношении языка, квот на телевидении и всего остального. Президент пытался раздать это все, чтобы добиться большей лояльности со стороны лидеров парламенстких фракций. Особенно важно это в предверии апреля этого года, когда будет решаться вопрос и подвиснет судьба украинского правительства – иммунитет его истечет", – сообщил Бортник.

Впрочем, считает он, в целом встреча была неуспешной.

"Скорее всего, ни о чем не договорились. Хотя отдельные вопросы – те же языковые, вопросы патриотизма – могут голосовать, могут принимать. Но президенту не удалось решить политического кризиса. Его он может решить только формированием новой коалиции с новым премьером из числа тех структур, которые сегодня находятся в оппозиции президенту", – резюмировал политолог.