В Москве задержан украинский журналист

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинский журналист Роман Цимбалюк задержан в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы нашли героя Захара, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третей годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилась приездом полиции. Забрали мои документы", — написал журналист.

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Позже он добавил, что его задержали российские правоохранители и везут в местное отделение полиции.

"Два часа уже в отделении полиции, еще час и обязаны отпустить. Будем из этого и исходить", — написал он около 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).

facebook.com/RomanTsymbaliuk Журналист Роман Цимбалюк в одном из отделений полиции в Москве

Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.