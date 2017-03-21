наверх
21.03.201720:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Москве задержан украинский журналист

    (обновлено: )116
    На момент написания публикации Роман Цимбалюк, по его словам, еще находился в одном из отделений полиции в Москве. Он также добавил, что "еще час и обязаны отпустить".
    Журналист Роман Цимбалюк. Архивное фото
    facebook.com/RomanTsymbaliuk

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинский журналист Роман Цимбалюк задержан в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Мы нашли героя Захара, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третей годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилась приездом полиции. Забрали мои документы", — написал журналист.

    Смотрите также: Фотоитоги 21 марта: атаки на "Сбербанк", разноцветная Рада, ДТП в Славянске

    Позже он добавил, что его задержали российские правоохранители и везут в местное отделение полиции.

    "Два часа уже в отделении полиции, еще час и обязаны отпустить. Будем из этого и исходить", — написал он около 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).

    facebook.com/RomanTsymbaliuk
    Журналист Роман Цимбалюк в одном из отделений полиции в Москве

    Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

    Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Певец и композитор Юрий Лоза
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by