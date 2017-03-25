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    В Минске отпустили 57 задержанных правозащитников - СМИ

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (4)

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    Согласно информации одной из задержанных активисток, правозащитников не хотели допускать на марш. Задержания были жесткие, задержанных избивали и обыскивали.
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Минске отпустили задержанных ранее правозащитников. 57 человек были задержаны превентивно, правозащитников не хотели допускать на марш. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала одна из задержанных активисток, гражданка Белоруссии Евгения Андреюк, которая проживает в Киеве.

    Задержания в Минске
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    Задержания на Дне Воли в Минске

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    "Мы в Минске, продолжаем работать. Следим с точки зрения правозащитной. В 12:00 у нас было собрание в центре "Весна", большой международной командой. Нас всех задержали превентивно, на три часа, с целью, чтобы мы не попали на акцию и не видели, что происходит. Нас отпустили около 15:15, но цель того, чтобы мы не попали на акцию, была достигнута. Нам не давали звонить, не составили протоколов, но было терпимо", — рассказала Андреюк. 

    В то же время, по словам правозащитницы, задержанные находятся в РОВД и изоляторах: "Задержания были жесткие, их избивали и обыскивали. Наверное сегодня-завтра будут суды, но в городе уже спокойно". 

    Ранее сообщалось, что в Минске задержали около сотни мирных граждан и более 20 журналистов.

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