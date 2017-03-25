В Минске отпустили 57 задержанных правозащитников - СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Минске отпустили задержанных ранее правозащитников. 57 человек были задержаны превентивно, правозащитников не хотели допускать на марш. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала одна из задержанных активисток, гражданка Белоруссии Евгения Андреюк, которая проживает в Киеве.

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"Мы в Минске, продолжаем работать. Следим с точки зрения правозащитной. В 12:00 у нас было собрание в центре "Весна", большой международной командой. Нас всех задержали превентивно, на три часа, с целью, чтобы мы не попали на акцию и не видели, что происходит. Нас отпустили около 15:15, но цель того, чтобы мы не попали на акцию, была достигнута. Нам не давали звонить, не составили протоколов, но было терпимо", — рассказала Андреюк.

В то же время, по словам правозащитницы, задержанные находятся в РОВД и изоляторах: "Задержания были жесткие, их избивали и обыскивали. Наверное сегодня-завтра будут суды, но в городе уже спокойно".

Ранее сообщалось, что в Минске задержали около сотни мирных граждан и более 20 журналистов.