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    США требуют от Минска освободить задержанных оппозиционеров

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    Протесты в День Воли в Минске (6)

    (обновлено: )9204
    В заявлении посольства США в Белоруссии подчеркивается, что "масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями".
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. США требуют от белорусских властей освободить задержанных участников акции оппозиции, которая была пресечена милицией в субботу в Минске, говорится в заявлении американского посольства в Белоруссии.

    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске

    По информации правозащитников, около 700 человек задерживались в субботу в Минске во время акции оппозиции, около 100 из них по-прежнему остаются в районных управлениях внутренних дел. Некоторых из задержанных на акции отпускали без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии.

    "Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии. В нем подчеркивается, что "масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями".

    Смотрите также: Задержания на Дне Воли в Минске

    "Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц", — отмечается в заявлении.

    "Насколько нам известно, некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Белоруссии незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", — говорится в заявлении.

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