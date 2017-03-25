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    В Минске задержали около сотни мирных граждан и более 20 журналистов - СМИ

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (4)

    (обновлено: )34910
    Согласно информации, проспект Независимости перекрыт множественными кордонами милиции. Около памятника Калинину собрались люди, которые не смогли попасть к Академии наук.
    Задержания в Минске
    Sputnik Беларусь

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Минске задержали около сотни мирных граждан и более 20 журналистов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил блогер Антон Молотко.

    "На данный момент нельзя назвать точную цифру, сколько людей задержано. Речь идет о сотне мирных граждан, и больше 20 журналистов", – сказал он.

    Задержания в Минске
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    Задержания на Дне Воли в Минске

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    "Около Академии наук, где было назначено место встречи, подойти невозможно. Проспект Независимости перекрыт множественными кордонами милиции. Перекрыты даже незначительные пути, выходы с жилых кварталов. То есть, пройти просто невозможно", – сказал журналист в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, около памятника Калинину собрались люди, которые не смогли попасть к Академии наук.

    "Буквально 15 минут назад милиционеры атаковали этих протестующих, которые мирно стояли. … Во время этой атаки милиция, мы видели с другой стороны проспекта, задержала нескольких протестующих", – отметил журналист.

    Он добавил: "Также около часа назад мы видели, как ОМОНовцы задерживали правозащитников, которые должны были наблюдать за процессом протестных акций. Они проходили инструктаж. … Там было 57 человек, среди них европейские граждане, журналисты".

    Как сообщили на сайте правозащитного центра "Вясна", в минском офисе прошел обыск. Сотрудники ОМОН около часа дня ворвались в помещение, выломав дверь. Как сообщает правозащитник Сергей Сыс, "всех положили на пол". "Напротив подъезда белый автобус с большим количеством милиции. Двор фактически оцеплен цепью".

    Ранее сообщалось, что на несанкционированную акцию протеста в центре Минска собрались несколько сотен человек.

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