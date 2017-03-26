Правозащитники заявили о массовых задержаниях в белорусском Бобруйске

МИНСК, 26 мар — РИА Новости Украина. Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщает, что в воскресенье в белорусском Бобруйске, где планировалось провести акцию протеста, задержаны свыше 15 человек.

"В Бобруйске прошла зачистка квартала… уже более 15 задержанных", — сообщают правозащитники в сети микроблогов Twitter.

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Местные СМИ сообщают, что в Бобруйске задержаны трое журналистов, информация о задержаниях поступает также из Речицы и Орши. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает на своем сайте, что в Бобруйске задержаны редактор издания "Бобруйский курьер" Анатолий Санотенко, а также журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович, а в Орше — редактор местного сайта.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

По данным Sputnik Беларусь, пробыв на месте полчаса, толпа разошлась крича: "Жыве Беларусь". Акция продолжалась около получаса.

Согласно сообщению, в драмтеатре неподалеку от площади с 11:00 до 12:00 работала общественная приемная. Руководство городского исполнительного комитета, администраций районов города, депутаты Палаты представителей Национального собрания разъясняли населению действие Декрета Президента Беларуси №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

В воскресенье белорусская милиция пресекла попытку провести акцию протеста на Октябрьской площади в центре Минска. По данным правозащитников центра "Весна", задержаны около 20 человек.

В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек задержаны. Некоторых отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении. Правозащитники отметили, что ночь в милиции в ожидании суда провели порядка 100 человек.