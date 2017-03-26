наверх
26.03.201714:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Правозащитники заявили о массовых задержаниях в белорусском Бобруйске

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (11)

    (обновлено: )22830
    Местные СМИ сообщают, что в Бобруйске задержаны трое журналистов, информация о задержаниях поступает также из Речицы и Орши. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.
    Марш нетунеядцев в белорусском Бобруйске
    sputnik.by

    МИНСК, 26 мар — РИА Новости Украина. Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщает, что в воскресенье в белорусском Бобруйске, где планировалось провести акцию протеста, задержаны свыше 15 человек.

    "В Бобруйске прошла зачистка квартала… уже более 15 задержанных", — сообщают правозащитники в сети микроблогов Twitter.

    Читайте также: То ли воля, то ли неволя. Акция оппозиции в Минска

    Местные СМИ сообщают, что в Бобруйске задержаны трое журналистов, информация о задержаниях поступает также из Речицы и Орши. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает на своем сайте, что в Бобруйске задержаны редактор издания "Бобруйский курьер" Анатолий Санотенко, а также журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович, а в Орше — редактор местного сайта.

    Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета. Видео
    TUT.BY/Youtube
    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

    По данным Sputnik Беларусь, пробыв на месте полчаса, толпа разошлась крича: "Жыве Беларусь". Акция продолжалась около получаса.

    Согласно сообщению, в драмтеатре неподалеку от площади с 11:00 до 12:00 работала общественная приемная. Руководство городского исполнительного комитета, администраций районов города, депутаты Палаты представителей Национального собрания разъясняли населению действие Декрета Президента Беларуси №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

    В воскресенье белорусская милиция пресекла попытку провести акцию протеста на Октябрьской площади в центре Минска. По данным правозащитников центра "Весна", задержаны около 20 человек.

    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек задержаны. Некоторых отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении. Правозащитники отметили, что ночь в милиции в ожидании суда провели порядка 100 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Наручники. Архивное фото
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске