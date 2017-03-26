Установлены почти 300 фамилий задержанных в Минске, среди них - украинец

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украины. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" установил имена и фамилии около 300 человек, задержанных перед и во время несанкционированной акции оппозиции в субботу в Минске, сообщается на сайте центра.

Многих, из тех, чьи истории стали известны правозащитникам, впоследствии отпустили из отделений милиции даже без составления протоколов об административном правонарушении.

Как отмечают правозащитники, среди задержанных были двое граждан России и один Украины. На данный момент у центра нет информации, отпущены ли они из милиции.

Смотрите также: Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.