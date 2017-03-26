В Минске проходит новая акция протеста, начались задержания

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Белорусская милиция провела задержания на Октябрьской площади в центре Минска, где несколько десятков человек пытались провести акцию протеста против произошедшего в субботу разгона несанкционированного шествия оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Люди начали собираться на площади, сотрудники милиции не пропускали их туда. Милиция провела несколько задержаний. Правоохранители предупреждают, что акция не санкционирована, требуют разойтись и "не вынуждать сотрудников милиции на применять физическую силу".

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В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.