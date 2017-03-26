МИД Белоруссии: действия правоохранителей в Минске 25 марта были адекватными

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что действия правоохранительных органов Белоруссии были адекватными во время несанкционированной акции оппозиции в субботу в Минске.

"Действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными", — говорится в его комментарии, распространенном пресс-службой МИД в воскресенье.

"И если быть последовательными, то тогда европейским институтам и политикам надо выражать "обеспокоенность" и многочисленными задержаниями накануне празднования юбилея Римского договора 25 марта, активным использованием при разгоне демонстраций в европейских столицах водометов, газа и иных спецсредств. Но, наверное, проще по привычке "под микроскопом" рассматривать Белоруссию", — продолжил он. Мирончик обратил внимание, что санкционированные акции в ряде городов Белоруссии "в тот же день прошли без каких-либо инцидентов".

Пресс-секретарь МИД усомнился в том, что со стороны белорусских властей были нарушены права граждан на мирные демонстрации, как это преподносят некоторые европейские страны и организации.

"Если же к месту мероприятия подвозят "коктейли Молотова", подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию "мирной" язык не поворачивается. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имевшейся информации о готовившихся провокациях", — сказал Мирончик. Он также напомнил о "нарастании и расширении географии террористической угрозы" в мире. Мирончик добавил, что "участие в несанкционированных акциях влечет конкретные последствия в любой стране мира".

"Считаем необходимым продолжать диалог и взаимодействие с нашими зарубежными партнерами в целях лучшего понимания позиций друг друга", — сказал пресс-секретарь.

В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек задержаны. Некоторых отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении. Правозащитники отметили, что ночь в милиции в ожидании суда провели порядка 100 человек.