Даст Бог, не последний. Соцсети обсудили #траншнаш от МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

МВФ выделил Украине четвертый транш на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял в понедельник, 3 апреля. При этом Фонд призвал Украину "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности" и не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.

В украинском сегменте соцсетей тема траншей от МВФ не теряет популярности, однако комментарии в последнее время кардинально изменились. Восторженными фразами новые кредиты теперь встречают немногие: "МВФ одобрил погашения процентов за долг Украины и увеличение долга на 1 млрд долл." "Гарант ликует: МВФ дал еще $1 млрд. В ДОЛГ! За приватизацию с/х земель и повышение пенсионного возраста…", — пишут в сетях.

Отдельных комментариев удосужился пост вице-премьера Павла Розенко, написавшего на своей страничке в Facebook: "Якщо коротко: #траншнаш!!))" И это далеко не все, над чем размышляют украинцы: "Очередным признанием украинских реформ" — назвал решение о выделении Украине транша МВФ П.Порошенко. Вдумайтесь в эту железную логику: "дали в долг = признали реформы" ИХ реформы оценены в НАШИХ долгах".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook