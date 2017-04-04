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    Аналитика и комментарии

    Даст Бог, не последний. Соцсети обсудили #траншнаш от МВФ

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (364)

    (обновлено: )36040
    Получение очередного кредита от Международного валютного фонда не на шутку всполошило украинский сегмент соцсетей. Вот только далеко не все жители страны рады новому кредиту, и таких становится все больше… Кредит ведь отдавать придется…
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    МВФ выделил Украине четвертый транш на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял в понедельник, 3 апреля. При этом Фонд призвал Украину "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности" и не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста. 

    В украинском сегменте соцсетей тема траншей от МВФ не теряет популярности, однако комментарии в последнее время кардинально изменились. Восторженными фразами новые кредиты теперь встречают немногие: "МВФ одобрил погашения процентов за долг Украины и увеличение долга на 1 млрд долл." "Гарант ликует: МВФ дал еще $1 млрд. В ДОЛГ! За приватизацию с/х земель и повышение пенсионного возраста…", — пишут в сетях.

    Отдельных комментариев удосужился пост вице-премьера Павла Розенко, написавшего на своей страничке в Facebook: "Якщо коротко: #траншнаш!!))" И это далеко не все, над чем размышляют украинцы: "Очередным признанием украинских реформ" — назвал решение о выделении Украине транша МВФ П.Порошенко. Вдумайтесь в эту железную логику: "дали в долг = признали реформы" ИХ реформы оценены в НАШИХ долгах".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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