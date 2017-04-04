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    МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (366)

    (обновлено: )35850
    Прогноз МВФ является чуть более оптимистичным, чем ожидания Нацбанка Украины, который ранее во вторник ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год до 1,9% с 2,8% в связи с блокадой Донбасса.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году до 2% с 2,5%.

    Как следует из доклада МВФ, это случилось из-за обострения ситуации на востоке страны.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
    Корнейчук о миллиарде от МВФ и "скрытом прянике" от Трампа

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    Данный прогноз является чуть более оптимистичным, чем ожидания Нацбанка Украины, который ранее во вторник ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год до 1,9% с 2,8% в связи с блокадой Донбасса.

    "Рост сохранится на уровне 2% в 2017 году под влиянием блокады в восточной части Украины", — говорится в докладе МВФ.

    При этом МВФ немного улучшил прогноз по росту ВВП Украины на 2018 год — до 3,2% с ранее ожидавшихся 3%.

    В среднесрочной перспективе экономический рост в Украине может быть в пределах 3,5-4% в случае, если государство продолжит структурные реформы и будет улучшать инвестиционный климат, подчеркивает фонд.

    Ранее Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%.

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