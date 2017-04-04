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    НБУ ожидает перечисления на свои счета $1 млрд от МВФ на днях

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (361)

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    Международный валютный фонд одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Средства поступят на счета Нацбанка.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины рассчитывает в ближайшие дни получить на свои счета очередной транш МВФ на 1 миллиард долларов, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

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    "Мы ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни, они поступят в разных валютах: в долларах, евро и фунтах стерлингов", — сказал Чурий на брифинге во вторник.

    Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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