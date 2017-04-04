НБУ ожидает перечисления на свои счета $1 млрд от МВФ на днях

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины рассчитывает в ближайшие дни получить на свои счета очередной транш МВФ на 1 миллиард долларов, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

Читайте также: МВФ — Украина: факт продажи Родины установлен. Эксперты о новом транше

"Мы ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни, они поступят в разных валютах: в долларах, евро и фунтах стерлингов", — сказал Чурий на брифинге во вторник.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.