Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на прежнем уровне

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, сообщила на пресс-конференции во вторник глава представительства ВБ в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.

"Экономика наконец стабилизировалась, и экономическое восстановление началось… Прогноз экономического роста остается сдержанным, вызовы увеличиваются из-за конфликта на востоке (страны). На данный момент мы прогнозируем экономический рост в 2% на 2017 год", — сообщила она.

Ожидания роста ВВП Украины связаны с проведенными в стране экономическими реформами.

ВБ при этом улучшил свой прогноз по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы до 4% с ранее ожидаемых 3% при условии проведения реформ.

По словам Кахконен, ключевыми реформами остаются пенсионная, земельная, реформа здравоохранения, дальнейшая борьба с коррупцией и реформы в энергетическом секторе.

"Если реформы будут проводиться и дальше, если будет ускорение реформ, среднесрочные экономические перспективы будут выглядеть намного лучше, экономический рост может ускориться до 4%. Если реформ не будет, экономические перспективы будут оставаться слабыми", — сказала Кахконен.

Ранее Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию.

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​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.