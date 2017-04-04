Корнейчук о миллиарде от МВФ и "скрытом прянике" от Трампа

РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов.

Произошло это на фоне разразившегося скандала с расследованием дела о растрате руководством НБУ средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

Читайте также: После транша МВФ. Чего не ждать в Украине?

Предстоящий транш МВФ и условия его получения на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Как и ожидалось, МВФ выделил Украине транш в 1 млрд.долларов. Который вскоре вернется назад в МВФ в счет планируемого на этот год погашения 1,2 млрд долларов долга за транши 2014-го.

Теперь стоит дождаться нескольких важных моментов.

1) Публикацию меморандума с МВФ (почем родину продали и как пострадает простой народ?)

2) Реализацию кулуарных политических договоренностей с МВФ

Особо интересно, обменял ли Порошенко Гонтареву на этот миллиард или припас ее отставку в надежде выручить дополнительный транш МВФ? Или американцы будуть добивать Гонтареву через НАБ?

А также – не стал ли миллиард от МВФ скрытым "пряником" Порошенко от Трампа для выполнения Минских соглашений?" – написал Корнейчук.