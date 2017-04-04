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    Корнейчук о миллиарде от МВФ и "скрытом прянике" от Трампа

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (361)

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    Стоит дождаться реализации кулуарных политических договоренностей Украины с МВФ, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук: в частности, обменял ли Порошенко главу НБУ Гонтареву на этот миллиард или припас ее отставку в надежде выручить дополнительный транш МВФ?
    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов. 

    Произошло это на фоне разразившегося скандала с расследованием дела о растрате руководством НБУ средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

    Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

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    Предстоящий транш МВФ и условия его получения на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

    "Как и ожидалось, МВФ выделил Украине транш в 1 млрд.долларов. Который вскоре вернется назад в МВФ в счет планируемого на этот год погашения 1,2 млрд долларов долга за транши 2014-го.

    Международный валютный фонд
    REUTERS Dado Ruvic/Коллаж РИА Новости Украина
    МВФ одобрил выделение Украине транша. Что взамен?

    Теперь стоит дождаться нескольких важных моментов.

    1) Публикацию меморандума с МВФ (почем родину продали и как пострадает простой народ?)

    2) Реализацию кулуарных политических договоренностей с МВФ

    Особо интересно, обменял ли Порошенко Гонтареву на этот миллиард или припас ее отставку в надежде выручить дополнительный транш МВФ? Или американцы будуть добивать Гонтареву через НАБ?

    А также – не стал ли миллиард от МВФ скрытым "пряником" Порошенко от Трампа для выполнения Минских соглашений?" – написал Корнейчук.

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