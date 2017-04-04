МВФ - Украина: факт продажи Родины установлен. Эксперты о новом транше

РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредитного транша в размере одного миллиарда долларов.

Произошло это на фоне разразившегося скандала с расследованием дела о растрате руководством НБУ средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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Совет директоров также завершил в понедельник консультации 2016 года с Украиной согласно Статье IV. Соответствующий пресс-релиз будет выпущен отдельно.

В украинской власти не скрывали радости от решения МВФ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

Подобную реакцию на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

"Мне осталась одна забава: пальцы в рот, да весёлый свист"… Другой цитатой и не прокомментируешь новую практику регулярных президентских выступлений по поводу каждого очередного транша от МВФ. Особенно, последнего, который третьего дня спикеры от власти хором называли излишним и даже вредным для страны в виду кабальных условий выделения", – отметил эксперт.

"Почем родину продали"

Выделенный Украина транш в 1 млрд долларов вскоре вернется назад в МВФ в счет планируемого на этот год погашения 1,2 млрд долларов долга за транши 2014-го, сообщил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Он добавил, что теперь стоит дождаться нескольких важных моментов.

112 Украина/Скриншот Дмитрий Корнейчук. Архивное фото

"1) Публикацию меморандума с МВФ (почем родину продали и как пострадает простой народ?).

2) Реализацию кулуарных политических договоренностей с МВФ.

Особо интересно, обменял ли Порошенко (главу Нацбанка – Ред.) Гонтареву на этот миллиард или припас ее отставку в надежде выручить дополнительный транш МВФ? Или американцы будут добивать Гонтареву через НАБ?

А также – не стал ли миллиард от МВФ скрытым "пряником" Порошенко от Трампа для выполнения Минских соглашений?" – написал Корнейчук.

"Выбор между плохим, очень плохим и ужасным"

А экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов напомнил заявление президента Петра Порошенко, что решение МВФ о выделении миллиарда – признание украинских реформ.

Украинское фото Андрей Портнов. Архивное фото

"Я же вижу другую мотивацию МВФ. Думаю, выделение этих средств – поиск решения между плохим, очень плохим и ужасным, когда отсутствие средств уже в ближайшее время могло бы привести не только к экономическому, но и политическому дефолту", – считает Портнов.

Все это вместе, продолжает он, могло подтолкнуть к смене правящего режима и контролируемого третьими странами внешнеполитического курса Украины.

"Нет никаких реформ. Выделение средств – это уступка МВФ самому себе и своим акционерам", – подытожил экс-замглавы АП.

Украина — МВФ: история займов

Напомним, четырёхлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Ранее Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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Решение МВФ о выделении очередного транша принято на фоне разразившегося в Украине скандала с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, возможный ущерб может исчисляться миллиардами гривен.

Украина также рассчитывает получить 600 млн евро от Евросоюза на следующей неделе.