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    Данилюк сообщил, когда Украине стоит ожидать следующего транша МВФ

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (352)

    (обновлено: )38304
    Глава Минфина Украины отметил, что на текущий год "планировалось четыре транша". По словам Александра Данилюка, следующий транш МВФ может быть уже в мае.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении нового транша Украине уже в мае 2017 года, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

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    МВФ в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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    "На этот год планировалось четыре транша, и мы планируем эти четыре транша получить. Следующий может быть в мае", — заявил Данилюк в эфире "5 канала".

    По его словам, все средства четвертого транша, о котором было объявлено 3 апреля, поступят в резервы Нацбанка Украины.

    Глава Минфина отметил, что отсрочка заседания совета директоров МВФ по Украине, первоначально назначенного на 20 марта 2017 года, была связана с уточнением макропрогноза в связи с торговой блокадой неподконтрольных районов Донбасса и ее влиянием на бюджет. 

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиардов долларов.

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