МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в $1 млрд

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд дол, сообщил президент Петр Порошенко.

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"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", — написал президент в Twitter.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 квітня 2017 р.

​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.