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    Экономика

    МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в $1 млрд

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (347)

    (обновлено: )43508
    По словам президента Петра Порошенко, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов, это "очередное признание украинских реформ".
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд дол, сообщил президент Петр Порошенко.

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    "Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", — написал президент в Twitter.

    ​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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