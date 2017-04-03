Отставка главы НБУ. Гонтареву могут обменять на транш МВФ - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

"Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.)", — отметила Луценко

По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке.

Тем не менее, в Национальном банке Украины опровергли информацию о подаче заявления об отставке главой НБУ Валерией Гонтаревой.

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, разговоры об отставке Гонтаревой не удивляют,

"Совсем недавно Гонтарева сама допускала такую возможность. Во многом это связано с тем, что должность главы Нацбанка стала частью большой игры вокруг переформатирования коалиции и Кабинета министров. Президенту Петру Порошенко приходится вытаскивать этот козырь и добавлять его в общую игру. Сейчас зарождается новая коалиция, коалиция на троих — "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальная партия". Не исключено, что пост главы НБУ отдадут соратнику Олега Ляшко, амбиции были у того же Сергея Рыбалки. Но так или иначе, это будет гибкий человек по отношению к президенту", — отмечает он.

Кроме того, по мнению политолога, возможная отставка Гонтаревой, в какой-то степени, связана с будущим траншем от Международного валютного фонда.

"В ближайшее время будет рассматриваться вопрос предоставления Украине транша на миллиард долларов. Не исключаю, что одним из факторов окончательных договоренностей будет отставка Гонтаревой, к которой были вопросы у международных партнеров по поводу того, как использовались деньги, выделенные на рефинансирование. Вполне возможно, что Гонтареву обменяют на очередной транш МВФ", — резюмировал Якубин.