наверх
03.04.201712:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гонтарева написала заявление об отставке - Ирина Луценко

    Тема:

    Гонтарева близка к провалу (75)

    (обновлено: )72540
    Национального банка Украины Валерия Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке, сообщила замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке, заявила в понедельник журналистам замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уйдет ли Гонтарева? Опрос экспертов

    "Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.). Есть такой момент", — приводит слова Луценко агентство УНН.

    По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке. "Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу… Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", — сказала Луценко.

    Вместе с тем, по словам депутата, кандидатура нового главы НБУ еще не обсуждалась.

    Ранее в ряде украинских СМИ ранее появилась информация, что действующая глава Нацбанка Украины Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. По данным СМИ, он рассматривает кандидатуру экс-премьера Арсения Яценюка, однако в партии бывшего главы Кабмина заявили, что он не планирует возглавлять Нацбанк.

    Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...