Гонтарева очистила банковскую систему - Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что выполнила все свои задачи на посту главы украинского регулятора. А в случае своей отставки, на этой должности она бы видела "настоящего профессионала и не политика". По ее словам, страна уверенно перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику сдерживания инфляции. Кроме этого, по словам госпожи Гонтаревой, банковская система почти очистилась и теперь стоит на своих ногах уверенно и прочно.

О эффективности работы Гонтаревой высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Нужно все-таки отметить, что чрезвычайно важное и непопулярное задание — очистка банковской системы, а я еще в 2014 году писал, что нужно закрыть сто банков, госпожа Гонтарева выполнила его. Она выполнила крайне неприятное впервые за всю историю Украины мужскую жесткую работу по очистке банковской системы. Потому что там много всегда было интересов чиновников, политиков, судей, правоохранителей и т.д., которые позволяли фальсифицировать крайне неэффективные и непрозрачные банковские системы. Вот эту часть работу Нацбанк во главе с Гонтаревой действительно выполнил", — считает эксперт.

Ранее пресс-служба регулятора со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц сообщила, что Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен.