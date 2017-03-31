Гонтарева подала е-декларацию: 57 млн грн дохода и миллион на обучение сына

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Валерия Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

Большую часть дохода она получила от продажи акций в ICU Holdings Limited – более 52,57 миллиона гривен. Налоги с этого дохода составили почти 9,46 и 0,79 миллиона гривен соответственно и "будут оплачены вовремя в соответствии с действующим законодательством Украины".

Зарплата Гонтаревой составила около 1,97 миллиона гривен. На депозитных счетах в "Укрэксимбанке" на конец года находилось почти 2,66 миллиона долларов США, а полученные проценты превысили 2,36 миллиона гривен.

В раздел "Расходы" она внесла сведения относительно оплаты за обучение сына в размере свыше 1,2 миллиона гривен.

В прошлом году, согласно документу, члены семьи Гонтаревой приобрели в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

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Пресс-служба НБУ также уточняет, что еще до назначения на должность главы регулятора Гонтарева владела земельным участком площадью 900 кв. м, жилым домом площадью 250 кв. м, квартирой площадью 106 кв. м и двумя автомобилями: Porsche Panamera 2012 выпуска и Porsche Cayenne 2013 выпуска.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 миллиона гривен налогов. Его заработная плата в 2016 году составила 281 тысячу гривен, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тысячи гривен. Суммарный доход премьера за минувший год составил 15,765 миллиона гривен. Примечательно, что на момент обнародования декларации сайт Единого государственного реестра деклараций не работал. На его главной странице была размещена информация о проведении технических работ.