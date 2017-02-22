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    Экономика

    Яценюк может занять место Гонтаревой - СМИ

    Тема:

    Гонтарева близка к провалу (63)

    (обновлено: )12501
    По данным СМИ, потенциальные претенденты на пост главы НБУ - бывший председатель "Ощадбанка" Анатолий Гулей и председатель совета НБУ Богдан Данилишин, которые считаются равноудаленными от политических сил и могут быть компромиссными кандидатами.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Валерия Гонтарева может покинуть свой пост до середины апреля, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

    "Смениться может глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк. Изменения могут произойти в контексте укрепления коалиции в Верховной Раде. (…) Этот вопрос (смена главы НБУ — Ред.) на сегодняшний день принципиально решен. Крайний срок — середина апреля, когда будет решаться вопрос и по составу правительства", — сказано в сообщении.

    Гривна
    Украинское фото
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    В числе кандидатов на пост главы НБУ – экс-премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который в 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы Нацбанка Сергея Тигипко и выполнял обязанности руководителя банка после его отставки.

    При этом, по данным собеседника агентства, потенциальные претенденты — бывший глава "Ощадбанка" Анатолий Гулей и председатель совета НБУ Богдан Данилишин, которые считаются равноудаленными от политических сил и могут быть компромиссными кандидатами.

    Вероятность возвращения в Нацбанк Сергея Тигипко пока не подтверждается.

    По информации источников, вопрос о смене главы НБУ практически решен.

    Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что неопределенность в мировой экономике сейчас настолько велика, что вместо крылатого выражения о "черных лебедях" уместнее было бы говорить о "черных слонах". Термином "черный лебедь" принято обозначать труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В прошлом году такими событиями стали как раз решение Великобритании выйти из ЕС и победа Трампа.

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