Гонтарева: НБУ готов судиться с инвесторами "ПриватБанка"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Включение еврооблигаций "ПриватБанка" в процедуру bail-in при его национализации полностью соответствует украинскому законодательству, согласованному с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ), заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

Она подчеркнула, что НБУ готов отстаивать эту позицию в международном суде.

Ранее СМИ сообщили о намерении пула держателей еврооблигаций "ПриватБанка" обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен во время национализации финучреждения их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. При этом якобы для ускорения решения конфликта с правительством, отказавшемся мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов, кредиторы "ПриватБанка" обратились в иностранные суды с требованием арестовать все корреспондентские счета банка в валюте за рубежом. В связи с этим якобы под угрозой блокировки оказались платежи в иностранной валюте клиентов "ПриватБанка".

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"Это государственническая позиция, и мы ее будем отстаивать. Я не вижу никакой проблемы встретиться в судах с этими инвесторами. Это право инвесторов обжаловать, наше право – доказать, что они профессиональные инвесторы и не должны рассчитывать на деньги налогоплательщиков", – сказал Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Она отметила, что еврооблигации "ПриватБанка" покупали профессиональные инвесторы, которые должны были отслеживать ситуацию в банке.

"Это профессиональные инвесторы: профессиональные инвесторы должны были интересоваться жизнью этой инвестиции, они должны спросить с г-на Коломойского (бывший крупнейший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский – Ред.), куда он дел эти деньги. Потому, что наше государство докапитализировало этот банк после того, как мы его национализировали, после bail-in, на сумму 116 млрд грн", – подчеркнула глава Нацбанка.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.