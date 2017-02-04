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    Экономика

    Гонтарева заявила, что повышение "минималки" в будущем повысит занятость

    Тема:

    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (201)

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    В комментарии главы НБУ говорится, что снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП, которое, в сою очередь, происходит из-за изменений в налоговом законодательстве.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения в Украине, говорится в комментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной заработной платы на занятость населения.

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    Гонтарева отметила, что оценки, представленные в недавнем Инфляционном отчете, касались показателя официальной занятости, а не "увольнений". По оценкам специалистов Нацбанка, снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП из-за изменений в налоговом законодательстве.

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    Председатель НБУ подчеркнула, что повышение минимальной заработной платы простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности, и поэтому — вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем.

    Кроме того, по ее словам, повышение минимальной заработной платы будет способствовать росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, которые ранее не искали работу именно из-за недостаточности материальных стимулов.

    Гонтарева также отметила, что утверждение о том, что более 600 тысяч украинцев уволят из-за повышения минимальной зарплаты, некорректно.

    Напомним, в конце января Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения "минималки".

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    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).

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