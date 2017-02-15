НБУ отказался сообщить результаты переговоров Гонтаревой с банкиром из РФ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк подтвердил встречу главы регулятора Валерии Гонтаревой с руководителем российского государственного "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым в Киеве в ноябре прошлого года, на которой речь шла о докапитализации принадлежащего россиянам Проминвестбанка.

При этом любую другую информацию о встрече в НБУ предоставлять отказались, заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

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"Когда я обратился, какие результаты, какие документы были подписаны, то мне просто было отказано в предоставлении любой информации. Неизвестно, о чем она с ФСБ-шниками говорила – даже депутатам об этом не хотят сообщать", — заявил нардеп.

Он также обнародовал ответ НБУ на своей странице в Facebook.

Луценко также обратил внимание на то, что муж замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой "работает руководителем Проминвестбанка — "дочки" российского банка в Украине".

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"А засекречивать действительно есть что, считают эксперты, ведь докапитализация банка (Проминвестбанк — Ред.), который де-факто принадлежит Кремлю, уже происходит за счет украинского бюджета – за деньги отечественных налогоплательщиков. Это при том, что десятки украинских банков такого вливания сотен миллионов не получают", — говорится в сюжете ТСН.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что госрегулятор готов судиться с инвесторами "ПриватБанка".