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    Экономика

    Гонтарева пообещала подписание меморандума с МВФ "через несколько дней"

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (219)

    (обновлено: )13101
    Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что меморандум с Международным валютным фондом будет подписан в ближайшие дни. Он необходим для продолжения предоставления кредитования.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина ожидает, что подпишет меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который необходим для продолжения предоставления кредитования от организации, в ближайшие несколько дней, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

    "Меморандум с МВФ будут подписан через несколько дней", — сказала Гонтарева в интервью агентству Блумберг.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В четверг представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ рассчитывает урегулировать разногласия с Украиной по очередному траншу кредита в ближайшие недели. Он отметил, что осталось решить несколько вопросов, которые касаются финального меморандума по экономической и финансовой политике и ряда предстоящих мер.

    При этом директор-распорядитель фонда Кристин Лагард еще 19 ноября заявляла, что разрешение вопросов с Украиной для выделения очередного транша — это вопрос дней.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине предусматривает, в частности, выделение фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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