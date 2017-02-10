Гонтарева пообещала подписание меморандума с МВФ "через несколько дней"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина ожидает, что подпишет меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который необходим для продолжения предоставления кредитования от организации, в ближайшие несколько дней, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Меморандум с МВФ будут подписан через несколько дней", — сказала Гонтарева в интервью агентству Блумберг.

В четверг представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ рассчитывает урегулировать разногласия с Украиной по очередному траншу кредита в ближайшие недели. Он отметил, что осталось решить несколько вопросов, которые касаются финального меморандума по экономической и финансовой политике и ряда предстоящих мер.

При этом директор-распорядитель фонда Кристин Лагард еще 19 ноября заявляла, что разрешение вопросов с Украиной для выделения очередного транша — это вопрос дней.

Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине предусматривает, в частности, выделение фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.