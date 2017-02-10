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    Экономика

    Гонтарева видит в мировой экономике "черных слонов"

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    Гонтарева назвала новыми вызовами мировой экономике возможность деглобализации и угрозу валютных войн в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Неопределенность в мировой экономике сейчас настолько велика, что вместо крылатого выражения о "черных лебедях" уместнее было бы говорить о "черных слонах", считает глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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    В интервью агентству Блумберг она назвала новыми вызовами мировой экономике возможность деглобализации и угрозу валютных войн в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

    Термином "черный лебедь" принято обозначать труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В прошлом году такими событиями стали как раз решение Великобритании выйти из ЕС и победа Трампа.

    Ранее Гонтарева заявила, что на 2017 год в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда планируется выделение Украине четырех траншей.

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