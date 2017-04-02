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    Гонтарева сообщила, что предложила несколько кандидатур на свою должность

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    Гонтарева близка к провалу (73)

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    По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, она свою миссию полностью выполнила, а после своей отставки намерена взять время на отдых и провести его с семьей.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что предложила президенту несколько кандидатур своего преемника. Она также заявила, что выполнила свою миссию на должности главы Центрального банка страны.

    Валерия Гонтарева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    The Financial Times: реформы украинских банков и фактор Гонтаревой

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    "На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", — сказала Гонтарева в интервью "Укринформу".

    По словам главы НБУ, она никогда не говорила, что будет работать в центральном банке всю жизнь.

    "Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы", — отметила Гонтарева.

    Она добавила, что после своей отставки возьмет время на отдых и проведет его с семьей.

    "Пока я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим", — сказала Гонтарева.  

    Ранее пресс-служба регулятора со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц сообщила, что Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен

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