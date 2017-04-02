Гонтарева сообщила, что предложила несколько кандидатур на свою должность

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что предложила президенту несколько кандидатур своего преемника. Она также заявила, что выполнила свою миссию на должности главы Центрального банка страны.

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"На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", — сказала Гонтарева в интервью "Укринформу".

По словам главы НБУ, она никогда не говорила, что будет работать в центральном банке всю жизнь.

"Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы", — отметила Гонтарева.

Она добавила, что после своей отставки возьмет время на отдых и проведет его с семьей.

"Пока я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим", — сказала Гонтарева.

Ранее пресс-служба регулятора со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц сообщила, что Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен.