Гонтарева заявила об угрозах со стороны "влиятельного олигарха"

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила об угрозах со стороны влиятельного олигарха и невероятном давлении противников, чьи интересы она затронула. Об этом она рассказала в интервью изданию Financial Times, сообщает "РБК-Украина".

"Один большой олигарх лично угрожал мне физической расправой даже в этом кабинете", — сказала она в здании НБУ.

Гонтарева также сообщила о "невероятном давлении" и постоянном преследовании.

"Были тонны фейковой информации, манипуляций, клеветы в отношении меня и коллег из Национального банка", — добавила она.

Как известно, во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация Приватбанка.

"Олигархические банки собирают деньги из всех возможных ресурсов, в основном из частных вкладов физических лиц, и инвестируют эти деньги в свой бизнес… Они правда верят, что они среди самых богатых людей в стране и считают, что деньги принадлежат им", — отметила Гонтарева.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что готова подать в отставку после того, как на ее место будет предложена кандидатура "профессионала и технократа".