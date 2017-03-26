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    Гонтарева заявила об угрозах со стороны "влиятельного олигарха"

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    Гонтарева близка к провалу (72)

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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила о "невероятном давлении" и постоянном преследовании. Также она заявила о "тоннах фейковой информации, манипуляций, клеветы".
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила об угрозах со стороны влиятельного олигарха и невероятном давлении противников, чьи интересы она затронула. Об этом она рассказала в интервью изданию Financial Times, сообщает "РБК-Украина".

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Крысы бегут с корабля, а Гонтарева - из Нацбанка

    "Один большой олигарх лично угрожал мне физической расправой даже в этом кабинете", — сказала она в здании НБУ.

    Гонтарева также сообщила о "невероятном давлении" и постоянном преследовании.

    "Были тонны фейковой информации, манипуляций, клеветы в отношении меня и коллег из Национального банка", — добавила она.

    Как известно, во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация Приватбанка.

    "Олигархические банки собирают деньги из всех возможных ресурсов, в основном из частных вкладов физических лиц, и инвестируют эти деньги в свой бизнес… Они правда верят, что они среди самых богатых людей в стране и считают, что деньги принадлежат им", — отметила Гонтарева.

    Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что готова подать в отставку после того, как на ее место будет предложена кандидатура "профессионала и технократа".

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