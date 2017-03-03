Уйдет ли Гонтарева? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Валерия Гонтарева предполагает, что меморандум с МВФ, который сейчас согласовывается, может стать последним документом, под которым она поставит свою подпись как глава Нацбанка. При этом она сказала, что если такое и произойдет, то Нацбанк официально за месяц представит об этом сообщение.

Фактически, таким образом, Валерия Гонтарева официально подтвердила слухи о своем уходе, которые появились накануне.

Как возможная отставка главы НБУ отразится на политической ситуации в Украине, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал политолог Алексей Якубин.

Говорят, что Гонтареву президент не отпустит, потому что она верный человек, свой человек…

— Я думаю, что в какой-то мере без желания самой Гонтаревой ничего бы не было, с другой стороны, в этой ситуации ее заявление мы должны рассматривать в более широком контексте, политическом контексте, в контексте, например, разговоров вокруг возможной новой коалиции, формирования новой коалиции к весне, к апрелю. То есть мне кажется, если мы говорим о возможной отставке Гонтаревой, стоит понимать, что получается должность главы НБУ, она участвует в торгах за коалицию. Потому что мы понимаем, что де-факто коалиция имеет проблемы с количеством голосов, и попытка создания де-юре некой новой коалиции, возможно, с участием РПЛ, мне кажется, и побуждает эти слухи вокруг возможной отставки Гонтаревой и новом своеобразном переделе должностей.

То есть все эти вбросы в СМИ — это повышение ставок? Условно говоря: заявляется лот, а дальше торгуйтесь, господа.

— Все верно. Я думаю, именно с этим связаны эти вещи. С одной стороны мы видим заявления о возможных кандидатурах на те или иные должности, возможных изменениях. Но с другой стороны, заявление Гонтаревой подтверждает, что слух об этом, эта информация, она не безосновательна. То есть очевидно, что если бы Гонтарева понимала, что она еще длительное время была бы на должности главы НБУ, она бы не делала заявления, что все возможно. На самом деле, я думаю, вполне возможно что тут еще есть составляющая, действительно связанная с траншевым аспектом, что международный финансовый институт вполне мог бы ставить в том числе вопрос о смене главы НБУ, именно поэтому, опять-таки, эта должность неким образом будет участвовать возможном переделе должностей для формирования коалиции.

Если не договорятся во время коалиционных торгов, есть вероятность, что Гонтарева останется на своем посту?

— Это будет во многом зависеть от того, как у нас будет происходить социально-экономическая и финансовая ситуация, и с курсом гривны, весной. Я думаю, если вследствие ситуации с блокадой мы увидим ухудшение некоего платежного баланса Украины и возможные проблемы с курсом гривны, скорее всего, кого-то нужно будет сделать виноватым, в том числе для того, чтобы Гройсман мог сохраниться. Потому что мы понимаем, что Гройсман желает как минимум еще на год остаться премьером. Потому, я думаю, что, скорее всего, таким крайним станет кто-то из правительства, не исключаю, что и Валерия Гонтарева. Плюс, очевидно, сама ситуация в ВР, мы должны понимать, что апрель — как время Х для правительства, в общем-то, эта дата будет своеобразным Рубиконом не только для правительства, но и в какой-то мере для НБУ также.

Экономические последствия возможной отставки Валерии Гонтаревой в эфире ГС спрогнозировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. REUTERS Valentyn Ogirenko Гонтареву ушли, Гонтарева вернулась. Что будет с курсом и НБУ?

Как на работе НБУ может сказаться возможная отставка Гонтаревой?

— Как государственного органа, то никак. Как всегда, за отставкой руководителя такого ранга идут кадровая смена заместителей, ключевых игроков на уровне департамента и т.д. Но по большому счету, для экономики или для страны на сегодняшний момент каких-то волн, штормов не будет. Потому что все, что можно было сделать, уже было сделано.

В случае ухода Гонтаревой работа с МВФ может остановиться окончательно?

— Работа с МВФ — это общесистемная государственная работа, в которой участвует не только НБУ и все ключевые министерства — Минфин, Минэкономики, правительство и т.д. То есть НБУ в этой ситуации — один из факторов. Что касается слухов об уходе, не уходе, в нашей стране нет дыма без огня, поэтому все возможно. Но, очевидно, почему сегодня нет более четкого заявления — именно лишь потому, что, конечно, МВФ захочет, по большому счету, подписывать любые документы на сейчас с действующим, а не уходящим человеком, поэтому заявления и нет. Поэтому правильно говорит, что она как действующая, неподтвержденные слухи, поэтому она вот подпишет, а дальше может и уйти. Поэтому здесь комфортнее и МВФ, и государству, чтобы на уровне подписания последней декларации и соглашения были действующие, а не уходящие, сбитые летчики, поэтому тут все правильно. Что касается того, уйдет ли она или не уйдет вообще, к сожалению, в нашей стране, как правило, средний возраст любого чиновника, это 1,5-2 года, не более. Поэтому она уже, по большому счету, два года была и здесь она находится именно в этом фрагментарном моменте. Это традиция нашей политики в данной ситуации.

Кто мог бы заменить Гонтареву на посту главы НБУ?

— Я категорически уверен, что те фамилии, которые сегодня звучат: Яценюк, Стельмах — конечно нет. Потому что Яценюк, по большому счету, это политик, который в совсем другие вещи метит. Стельмах… это даже по возрасту можно оценить в этой ситуации. Здесь это может быть какой-то действующий глава государственного банка, я даже не исключаю, что сюда придет по нашей традиции какой-то иностранец, и под него сделают какой-то закон.

А есть такие иностранцы на примете?

— На примете нет. Но вы же знаете, у нас из табакерки выскакивают люди, которых никто не знал, а они потом появляются. Как дань моды. К сожалению, сегодня НБУ практически всегда не был тем, кем он задекларирован в нашем законодательстве — абсолютно самостоятельным органом. И это наша беда. Очень важно, чтобы в конце концов государство признало, что НБУ — это не инструмент для печатания денег, не инструмент для затыкания дыр и т. д., а в первую очередь — это инструмент для решения вопросов о стабильности валюты. Потому что, например, подвязана под это пенсионная программа, реформа наша, ведь невозможно сделать пенсионную реформу без уверенности, что через 10, 20, 30 лет у нас курс гривны будет прогнозируемым и стабильным. Невозможно накапливать деньги так надолго. Поэтому у нас есть проблемы долгосрочных ресурсов и т.д. У нас НБУ является инструментом для затыкания дыр, к сожалению, каких-то ситуаций, которые происходят в стране.

Банковский сектор может как-то отреагировать на факт смены главы регулятора?

— Я думаю, что на сегодняшний момент Гонтарева не является таким мощным авторитетом, от дыхания которого происходят колебания. Поэтому на уровне технических вещей, нет, каких-то серьезных колебаний, подвижек по курсу валюты, по политике банков не произойдет.

А, может, банкиры наоборот вздохнут с облегчением?

— Нет, знаете, банкиры очень дисциплинированные люди, и в массе те внутренние правила игры, которые меняются, ослабляются или ужимаются, они по большому счету понятны и логичны в этой ситуации. Поэтому банкиры… если это правила для всех, то тут ничего страшного не происходит. А вот для населения, здесь вопрос другой. Потому что хотим мы того или нет, но Гонтарева у нас ассоциируется с тремя проблемами, которые возникли в государстве: это падение курса гривны, это падение, ликвидация 80-90 банков, и потеря вкладов, именно физическая потеря вкладов, больше 100 миллиардов. И здесь в этой ситуации ее недостаток был или есть то, что отсутствие информации, объяснение причин, ложится косвенно ей в вину, что здесь все нечисто. Поэтому здесь она должна была бы быть более открытой и понятной, чтобы население понимало.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Пора ли Гонтаревой в отставку или сейчас не время"?

Виктор, Киев: Мне кажется, абсолютно разницы не будет никакой, поменяют ли людей, или не поменяют. Люди выполняют приказания, указы вышестоящего руководства, и чтобы гривна поднялась, нужно менять не главу НБУ, нужно просто экономику поднимать. То, что другое лицо будет представлять НБУ, никак не повлияет на курс гривны и стабильность.

Александр, Киев: Я не вижу принципиально, что изменится, если уйдет Гонтарева. На самом деле, я не вижу и какой-то крамолы в ее действиях. То, что она делала, это не популярно, возможно, но если копнуть глубже, то другого пути на поверхности я не вижу.

Константин: Я думаю, що чи буде відставка пані Гонтаревої, треба слідкувати за позиціями Рожкової та Ворошиліна. Якщо вони почнуть складати чемодани, то, скоріше за все, відставка буде. Поясню чому. Ви бачите, з Насіровим скільки всі оці антикорупційні органи запрягали. Зараз поїхали швидко, тому я думаю, що якщо доберуться і до неї, то доберуться саме через заступників: Рожкова, Ворошиліна та інша компанія. Тоді буде зрозуміло, чи буде відставка, чи ні.

Владимир: Я думаю, что опять-таки будет назначена фигура, которая будет делиться с президентом. Он охранял Гонтареву, несмотря на конфликты с банком "Михайловский", с другими, поэтому, думаю, что дерибан будет продолжаться до тех пор, пока не будет сменена власть.

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