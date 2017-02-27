За отставкой Гонтаревой последует отставка Авакова – Лесничий

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. О возможной отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в понедельник сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в Администрации президента.

В то же время, пресс-служба регулятора официально эти заявления опровергает и утверждает, что в настоящее время все члены правления НБУ работают по плану, и у них — плотный график работы. А о предстоящих изменениях в составе правления регулятор сообщает традиционно за месяц.

Насколько реальна на этот раз отставка Гонтаревой, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

"Здесь еще один надо нюанс учесть — это серьезное напряжение в Верховной Раде, в том числе, относительно того, что планируется утверждение программы деятельности Кабмина. И здесь речь может идти о каком-то обмене, а также в медиа всплывала информация о том, что руководителем НБУ может стать Арсений Яценюк. И это дополнительно может кристаллизовать большинство и сделать его работу более четким и синхронным. Возможно, в этой связи, опять же, будет подниматься как обмен и вопрос Арсена Авакова (глава МВД — Ред.), потому что некоторые силы все-таки не теряют надежду заменить Авакова или обменять его на другую фигуру", — отметил эксперт.