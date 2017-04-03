Без транша МВФ курс гривны никто не удержит - Зимовец

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

Первоначально рассмотрение вопроса о предоставлении кредита было запланировано на 20 марта. Задержку в Минфине объяснили тем, что МВФ попросил откорректировать макроэкономические показатели в связи с блокадой торговли с территориями ОРДЛО.

Насколько необходимо Украине получить кредит от МВФ в ближайшее время, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, буде МВФ 3 квітня розглядати питання виділення Україні чергового траншу?

— Інформація про те, що питання розглядатиметься, з'явилася. Тому я думаю, що ми можемо довіряти цій інформації, і розглядатися питання буде. І я думаю, що питання буде розглянуто позитивно.

А є ще, до речі, вимога щодо запуску в обіг ринку сільгоспземель. Наскільки це критично для МВФ?

— Для нього вона критична з тої точки зору, що МВФ хоче бачити Україну з ринковою економікою. І, відповідно, працювати з нами як з країною, в якій діють закони ринку. Тому з точки зору принципової, це, звичайно, принципово. Але, враховуючи політичну ситуацію в Україні, яка на сьогоднішній день склалася, вони мають усвідомлювати, що це політично складно зробити.

А українська влада якось може вирішити це питання?

— Повноваження стосовно цього питання у парламента. І голосів, відповідно, на сьогоднішній день я не бачу стосовно підтримки в цьому році. Але ж дивіться, ця вимога — це є орієнтир, вона виставляється в Меморандумі як вимога стосовно того, що потрібно зробити. Але якщо Україна надасть обґрунтовані пояснення, чому це не було зроблено, це може їх влаштувати.

А на що взагалі мають піти гроші МВФ з цього траншу? В золотовалютні резерви чи якісь погашення боргів?

— МВФ — це організація, яка була створена для підтримки платіжних балансів, для того, щоби не було різких коливань валютних курсів, і щоби забезпечило розвиток міжнародних інвестицій і торгівлі. Щоби не було якихось невиправданих конкурентних переваг одних країн перед іншими через валютний курс. Тому, я думаю, що те, що вони підуть у валютні резерви, це цілком закономірно.

В той же час НБУ говорить про те, що цьогоріч Україні потрібно буде заплатити 2,5 мільярди доларів за зовнішніми запозиченнями. Де братимуть гроші? РИА Новости Украина Евгений Котенко Обыски в НБУ, скандал в НАПК, запрет абортов. Мнение Якубина

— По-перше, якщо МВФ відкриває нам транш, будуть додаткові надходження також і від ЄС, макрофінансова допомога. Коли ви починали цю програму, говорили про те, що виведено в офшори 150 мільярдів доларів. От що вони потроху почнуть повертатися. Тут принципова позиція зрозуміла. Тому що якщо МВФ надає кредит, це надає впевненості іншим інвесторам, в тому числі і приватним, стосовно того, що курсова стабільність зберігатиметься. А для міжнародних інвестицій, в тому числі для реінвестицій наших офшорних, ключовим питанням є валютний курс, оскільки якщо буде знецінюватися гривня, буде знецінюватися їхні інвестиції. Оскільки облік тут ведеться в гривні, а вони в себе обліковують в іноземній валюті. Тому вони не хочуть іти на збитки, на валютні ризики. І ключовим питанням є валютний курс. Але ж ринок може і по-іншому відреагувати. Скажімо, можуть втрутитися і інші фактори, про які ми не знаємо, і якісь ризики додаткові. Може це і не відбутися.

Скільки за зовнішніми запозиченнями нам в цьому році треба сплатити?

— Я думаю, що це частково погашення єврооблігацій українських. Потім, знову ж таки, це виконання зобов'язань по сплаті відсотків обслуговування боргів. Це ж також повернення. От і набирається така сума.

В теорії, якщо все ж таки не погодять нам цей транш, зможе економіка України обійтися без кредиту?

— Ми говоримо, що це один мільярд доларів — це нібито мало. Але я думаю, що обійтися не зможе. В якому сенсі? В тому сенсі, що валютний курс без продажу валютних резервів втримати не вдасться. А продаж валютних резервів означатиме невиконання програми МВФ. Скажімо, продаж валютних резервів ми вже спостерігали за уряду Азарова-Януковича, коли продавався валютний резерв, протягом двох-трьох років вийшли з програми МВФ, і які ми маємо наслідки. Тому я думаю, зараз потрібно залишитися в програмі МВФ.

Ситуація в банківсько-фінансовому секторі демонструє деяку стабільність. Що взагалі вплинуло на таку стабілізацію ситуації? І чого далі очікувати?

— Я дивлюся зараз по платіжному балансу. От в нас платіжний баланс, торговельний товарів і послуг, зовнішньоекономічний так само лишається в мінусах, як і у минулому році. За два місяці вже ми маємо перевищення імпорту над експортом на один мільярд доларів. Тому об'єктивно повинно відбуватися поступове знецінення гривні. Чому так не відбувається? Є певні такі позитивні речі. Це певне надходження коштів по міжфірмовим операціям, з офшорних зон капітали надходять, але не у формі прямих інвестицій, а через позики тощо. От таким чином баланс підтримується.

й партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что введение санкций против банков с госкапиталом РФ влияет на экономику Украины больше, чем отсрочка с выделением транша от МВФ.

Политолог Олег Саакян высказал мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.