МВФ подтвердил новую дату рассмотрения транша Украине

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд, который ранее перенес заседание совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере $1 млрд, рассмотрит продолжение сотрудничества с Киевом 3 апреля. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

Ранее источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров, сообщил, что заседание МВФ, на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере $1 млрд, состоится 3 апреля.

"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ — запланировано на 3 апреля 2017 года", — сказано в заявлении.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.