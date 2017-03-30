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    МВФ подтвердил новую дату рассмотрения транша Украине

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (334)

    (обновлено: )38703
    Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования запланировано на 3 апреля, подтвердили в фонде.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд, который ранее перенес заседание совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере $1 млрд, рассмотрит продолжение сотрудничества с Киевом 3 апреля. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

    Сергей Фурса
    nahnews.org
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    Ранее источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров, сообщил, что заседание МВФ, на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере $1 млрд, состоится 3 апреля.

    "Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ — запланировано на 3 апреля 2017 года", — сказано в заявлении.

    Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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