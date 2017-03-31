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    Минфин не видит влияния суда по долгу перед РФ на программу МВФ

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (340)

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    По словам заместителя министра финансов Юрия Буци, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного транша.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Судебный процесс в Лондоне по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов не отражается на исполнении условий программы МВФ, заявил заместитель министра финансов Юрий Буца в интервью агентству Рейтер.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Долг РФ ни при чем, МВФ все равно выделит транш Украине – Скаршевский

    По его мнению, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного, четвертого по счету, транша помощи Украине.

    Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

    Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил от фонда три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов, последний из которых был предоставлен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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