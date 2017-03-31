Минфин не видит влияния суда по долгу перед РФ на программу МВФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Судебный процесс в Лондоне по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов не отражается на исполнении условий программы МВФ, заявил заместитель министра финансов Юрий Буца в интервью агентству Рейтер.

По его мнению, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного, четвертого по счету, транша помощи Украине.

Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил от фонда три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов, последний из которых был предоставлен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.