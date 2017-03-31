Долг РФ ни при чем, МВФ все равно выделит транш Украине – Скаршевский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля рассмотрит выделение очередного транша Украине в размере один миллиард долларов.

А 29 марта Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по евробондам на три миллиарда долларов. Именно эту сумму, по утверждению российской стороны, Киев должен Москве и отказывается погашать задолженность. Речь идет о деньгах, которые РФ предоставила Украине во время президентства Виктора Януковича в конце 2013-го года.

Министр финансов Украины Александр Данилюк, комментируя решение лондонского суда, заявил, что это еще не проигрыш, Украина имеет право на апелляцию. И пока будет длиться обжалование, ускоренное рассмотрение иска России к Украине поставлено на паузу.

Повлияет ли судебный спор на выделении Киеву кредита МВФ, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

Читайте также: Прогремели на весь мир. Украина ставит рекорды по статистике бедности

В основном все заседания Совета директоров МВФ относительно Украины заканчивались положительно для нас. Как будет в этот раз?

— Если посмотреть всю историю сотрудничества Украины с МВФ, это был первый прецедент, когда отменилось назначенное заседание совета директоров. Отмена произошла в прошлом месяце. Это был первый прецедент, такого раньше не было. Что касается этого заседания директоров, оно состоится и МВФ выделит очередной миллиард долларов, несмотря на то, что было решение Высокого суда Англии, потому что это было ожидаемое решение. У Украины не было никаких шансов выиграть этот спор, и МВФ это, естественно, хорошо понимало и знало. Поэтому 3 апреля будет заседание совета директоров и Украина получит этот миллиард долларов.

То есть в МВФ не ожидали решения Лондонского суда и никакого отношения это решение не имеет к выдаче очередного транша?

— Нет. Это совершенно не имеет никакого отношения. МВФ хотел пересчитать макроэкономические показатели после официального введения блокады Донбасса. Он хотел посмотреть, насколько ухудшиться платежный баланс, а он существенно ухудшится, насколько увеличатся темпы инфляции, как это повлияет на дефицит бюджета, это негативно повлияет. Вот они пересмотрели, ознакомились и сейчас выделят. Но, в принципе, выделение этого транша – это политическое решение, не зависящее от блокады или не блокады. Это все-таки игры, потому что есть сентябрський меморандум прошлого года, который подписала Украина с 1 сентября 2016 года, и там было записано 11 структурных маяков, 11 обязательств, которые взяла на себя Украина для того, чтобы их исполнить и получить следующий транш. Так вот, из этих 11 структурных маяков Украина выполнила всего три и то не полностью.

То есть, если подходить чисто формально, то никаких оснований для выделения очередного кредитного транша нет, совершенно нет. Другой вопрос, что МВФ нам даст сейчас этот миллиард долларов, и в этом же году он эти деньги получит обратно на счет, потому что Украина должна выплатить в этом году миллиард долларов обратно. И, кстати, первый платеж уже будет 1 апреля этого года, на субботу назначен 62 миллиона долларов, а так наибольшие платежи придут на август – 414 миллионов долларов, это Украина МВФ должна заплатить. И наибольший на ноябрь-декабрь – 565 миллионов долларов Украина заплатить МВФ. Этот миллиард, который мы получим, например, в апреле, перетечет обратно на счета МВФ.

Просто эти деньги пойдут на погашение части обязательств по внешним обязательствам?

— Да. Прежде всего, перед МВФ. Они не пойдут ни в украинскую экономику, они не пойдут в бюджет, они не будут работать на экономику Украины. По большому счету, этот миллиард Украине в этом году и не нужен, потому что хватает внутренних резервов. Намного больше влияние может иметь не предоставление или предоставление кредитного транша МВФ, а больше влияние может иметь, например, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, то есть снижение мировых цен на сырье таких как метал, зерно, руда, и Украина там может потерять намного больше денег и тут никакие кредиты МВФ не помогут.

Киев не признает долг и готовит апелляцию, удастся ли выиграть апелляцию – еще вопрос. В этой ситуации будет продолжение кредитования со стороны МВФ?

— Здесь МВФ сделал следующий шаг. Во-первых, Украина не имеет никаких шансов выиграть этот суд, и Высокий суд Лондона уже отверг все аргументы как политического, так и экономического характера и тут само по себе поведение Украины после того, как пришла нынешняя власть, новое правительство обслуживало этот долг российский, который они сейчас не признают, потому что было выплачено несколько купонов по 75 миллионов долларов как проценты по этому долгу. Поэтому нет, к сожалению, никаких шансов у Украины.

Другой вопрос, будет ли выплачивать Украина после того, как будет принято окончательное решение Высокого суда Лондона. Она может затянуть чисто бюрократические проволочки, то, что, возможно, необязательное выполнение этого решения суда. Там есть разные юридические нюансы и будет пытаться растянуть на несколько лет, чтобы не выплачивать этот долг. Но это будет считаться уже официальным дефолтом. Что касается, как это повлияет на сотрудничество с МВФ, то МВФ специально под Украину, кстати, еще раньше, 17 декабря 2015 года, изменил свои внутренние правила и сказал, что если страна, в данном случае Украина, не будет выполнять выплаты по суверенным долгам, в данном случае перед Россией, то МВФ все равно будет продолжать сотрудничество и все равно будет кредитовать дальше такую страну. Это было специально принято МВФ. Поэтому даже если Украина не будет выплачивать этот долг, МВФ, скорее всего, продолжит сотрудничество.

Ранее управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что ведение санкций против банков с госкапиталом РФ влияет на экономику Украины больше, чем отсрочка с выделением транша от МВФ.