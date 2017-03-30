Хроника 29 марта: Украину обязали вернуть долг РФ, отсрочка транша МВФ, теракт в Луцке

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 29 марта, суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ $3 млрд, МВФ отложил рассмотрение транша для Украины, а обстрел польского консульства в Луцке квалифицировали как теракт. К тому же в Минске договорились об очередном перемирии: с 1 апреля согласовано прекращение огня в Донбассе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ $3 млрд

Минфин Украины заявил, что Высокий суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ 3 миллиарда долларов. Киев намерен обжаловать это решение. Напомним, суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как объяснял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

МВФ отложил рассмотрение транша для Украины

Вопрос о выделении Киеву четвертого транша от Международного валютного фонда отсутствует в плане работы совета директоров фонда до 7 апреля, сообщается на сайте МВФ. На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

Совфед запретил денежные переводы в Украину через иностранные системы

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

С 1 апреля согласовано прекращение огня в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала прекращение огня в связи с Пасхальными праздниками с 1 апреля, сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов. "В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с Пасхальными праздниками", — сказал он.

Читайте также: Минск: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе — к Пасхе

Обыски НАБУ в НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 29 марта, провело обыски в помещении Национального банка Украины. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. В частности, чиновники Нацбанка якобы по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия для государственных интересов.

"Нафтогаз" подал в суд на Еврокомиссию из-за решения по газопроводу Opal

"Нафтогаз Украины" подал в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку". "Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение ЕК было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, по мнению компании, оно создает угрозы безопасности поставок в Украину.

Обстрел польского консульства в Луцке квалифицировали как теракт

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк, сообщили в пресс-службеГПУ. Неизвестные в ночь на среду, 29 марта, обстреляли здание генконсульства Польши в Луцке. В МИД Польши вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал атаку здания консульства террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом и заявил, что виновные будут наказаны.

Нападения на "Сбербанк" и "Альфа-банк" в Луцке

Правоохранители расследуют обстоятельства умышленного повреждения фасадов зданий двух банков в Луцке, открыты уголовные производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщила в среду пресс-служба полиции Волынской области. Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на среду разбили окна в отделениях украинских "дочек" "Сбербанка" и "Альфа-банка" в Луцке.

Под Львовом задержали участников пропольской акции, перекрывших трассу

Полиция задержала участников пропольской акции, которые в среду на некоторое время заблокировали участок трассы "Львов-Варшава" в селе Гряда Жовковского района Львовской области, они понесут административную ответственность за неповиновение стражам порядка, сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Львовской области. По данным СМИ, в итоге 80 участников акции были доставлены в местное полицейское отделение для установления личностей.

Масштабный пожар на окраине Киева

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета. По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Киеве, масштабное возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м. При этом Водолага допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов. Сейчас пожар уже полностью ликвидирован.

Таиланд отказался от украинских БТР

Армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров ZBL09 с колесной формулой 8х8, оснащенных башнями с 30-мм пушками — это полные аналоги украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд. Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов. Поставки с самого начала сопровождали различные скандалы. http://rian.com.ua/economy/20170329/1022700389.html

НАПК закрыло публичный доступ к реестру е-деклараций

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации. В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности.

Читайте также: "Это издевательство". Депутат Власенко о не работающем реестре e-деклараций

ЕВU не собирался вводить санкции против Украины из-за Самойловой

Информация о готовности организаторов Евровидения ввести санкции против Украины в случае если представительница РФ Юлия Самойлова так и не будет допущена к участию в конкурсе, не соответствует действительности, заявили в Европейском вещательном союзе (ЕВU). Ранее информацию о возможном отстранении Украины опубликовала швейцарская бульварная газета Blick. В Союзе отметили, что не могут отвечать за выводы газеты.

Британия официально уведомила ЕС о своем выходе

Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС, написал Туск в Twitter. Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Именно 29 марта 1778 года английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер. В этот же день в 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки. А 29 марта 1867 года в Англии был принят Североамериканский акт о создании Канады.