Киев попросил МВФ изменить график перевода кредитных траншей

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Киев запросил у Международного валютного фонда (МВФ) изменения графика пересмотров программы расширенного финансирования EFF, поступления следующих траншей и финансовых гарантий. Данный запрос указан в повестке дня собрания директоров на 3 апреля.

Ранее в плане работы совета директоров фонда до 7 апреля не было украинского вопроса, но накануне постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше подтвердил, что фонд рассмотрит продолжение сотрудничества с Киевом 3 апреля (см. план).

"Учитывая задержку в завершении этого пересмотра и реализацию некоторых предусмотренных программой мер, в частности пенсионной реформы, власти Украины запросили сокращение количества пересмотров до 11, а также изменение графика поступления кредитных траншей с учетом дальнейшего прогресса в реформах и требований для соблюдения платежного баланса", — говорится в материалах МВФ.

Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины из-за необходимости уточнить макроэкономические параметры с учетом последствий блокады Донбасса. Позже Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой неподконтрольных Киеву территорий. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук в понедельник сообщил, что МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.