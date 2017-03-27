МВФ заставит Киев снять санкции с банков РФ – эксперты

РИА Новости Украина – Прайм

Украинские санкции против работающих в стране российских банков могут вызвать неодобрение со стороны Международного валютного фонда, который может настоять на их снятии и увязать выдачу Киеву следующего транша кредита со стабилизацией ситуации вокруг украинской "дочки" "Сбербанка", считают эксперты.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Трех работающих в Украине структур частных российских банковских групп санкции не коснулись. Это банк "Форвард", входящий в группу "Русский стандарт, украинский Альфа-банк и Укрсоцбанк, также принадлежащий "Альфа-групп".

Санкции были введены на фоне масштабных акций против российских банков. В частности, в пятницу из-за них была приостановлена работа пяти отделений "Сбербанка" в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Трудовой коллектив "Сбербанка" в стране призвал президента Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников и полноценной работы банка.

Позднее Национальный банк Украины со своей стороны попросил правоохранителей защитить вкладчиков украинских "дочек" российских банков. Как заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова, более 1,7 миллиона украинцев доверили этим банкам более 21 миллиарда гривен, к которым сейчас не имеют доступа. Она отметила, что "клиенты и сотрудники этих банков находятся в опасности от непрогнозируемых действий агрессивно настроенных групп людей", и призвала обеспечить безопасность учреждений.

"МВФ может настоять на том, чтобы власти отменили все санкции и восстановили нормальную работу "Сбербанка" в соответствии с международным правом. В этом случае и президент, и глава Нацбанка должны выполнить указания МВФ, но произойдет ли это на практике — пока сказать сложно", — сказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его мнению, фонд может увязать выделение Киеву следующего транша кредита в 1 миллиард долларов со стабилизацией ситуации вокруг украинской "дочки" "Сбербанка". "МВФ может это прописать в меморандуме и потребовать устранить ограничения, которые мешают рынку капитала", — отметил эксперт.

"МВФ всегда поддерживал необходимость конкурентного банковского рынка, то есть фонд закрывал глаза на закрытие и банкротство в Украине тех банков, которые были неконкурентны. "Сбербанк" — это вполне конкурентный банк, и в данном случае слишком видны политические мотивы его изгнания с рынка Украины. Поэтому здесь МВФ никак не сможет подержать эти действия и, скорее всего, у миссии будут вопросы к правительству", - считает доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Техническая миссия МВФ в четверг начала работу в Украине после того, как совет директоров фонда ранее отложил рассмотрение вопроса о предоставлении нового транша кредита. Поводом для этого послужили также действия украинских радикалов, которые с января блокируют грузовое сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. С 15 марта такие грузовые перевозки были запрещены Киевом уже официально. МВФ же запросил расчеты по экономическим последствиям торговой блокады.

Нацбанк Украины во вторник обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, ухудшив ожидания по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%, но заявив при этом, что на инфляцию и курс гривны блокада Донбасса значительного влияния не окажут.

Вместе с тем в пятницу стало известно, что у МВФ есть вопросы к Киеву и в части блокирования работы украинской "дочки" "Сбербанка". Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в кабинете министров и Нацбанке Украины.

По мнению Плотникова, пресечь акции против "Сбербанка" в Украине достаточно проблематично с учетом "общего уровня риторики власти и ее нежелания этому препятствовать", однако на существующий порядок вещей может повлиять Запад. "Вряд ли власть и в дальнейшем будет препятствовать этим действиям, но это возможно в условиях жестких откликов со стороны МВФ либо со стороны правительств западных государств", — отметил эксперт.

Акции националистов в отделениях различных российских банков, представленных в Украине, с разной периодичностью проходят уже не первый год, особенно "популярен" в этом плане "Сбербанк". Однако до последнего времени он был сдержан в заявлениях, и только на текущей неделе, уже после введения санкций против украинской "дочки", глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что "Сбербанк" активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с рынка этой страны.

Остальные два российских госбанка объявили курс на выход из Украины еще раньше. В частности, ВТБ прекратил выдавать новые кредиты в этой стране еще в 2014 году. Его глава Андрей Костин недавно сообщил, что ВТБ в марте планирует закрыть сделку по продаже небольшого "БМ Банка", а основой в данном регионе актив — "ВТБ Украина" — пока продолжит работу, потому что группа хочет выйти из него без дополнительных потерь, которые может вызвать быстрая продажа. ВЭБ планирует до конца марта сформировать финальное решение по продаже "Проминвестбанка".

Согласно данным Нацбанка Украины, за последние три года доля банков с российским государственным капиталом на рынке страны по активам уменьшилась с 15% до 8,8%. Впрочем, они все равно остаются заметными игроками: "Сбербанк" на конец 2016 года занимал 6-е место в Украине по этому показателю, Проминвестбанк — 11-е место, ВТБ — 15-е.

Их суммарная доля на украинском рынке депозитов, по данным Нацбанка, составляет 5,2%, причем в течение трех лет объем вкладов населения в гривнах уменьшился почти вдвое, а в иностранной валюте — почти вчетверо.

Украинские "Сбербанк", ВТБ, "Проминвестбанк", "БМ Банк" и VS Bank, которые попали под санкции, суммарно имеют обязательства на 36 миллиардов гривен (около 1,5 миллиарда долларов), в том числе 21 миллиард гривен (около 800 миллионов долларов) перед физлицами и 15 миллиардов гривен (700 миллионов долларов) перед юрлицами. Одновременно кредитный портфель этих банков составляет 150 миллиардов гривен (5,5 миллиарда долларов). То есть суммарно им должны в Украине на 4 миллиарда долларов больше, чем было привлечено средств от населения и компаний.

При этом в прошлом году российские банки столкнулись с необходимостью по требованию Нацбанка Украины доначислить значительные резервы: регулятор потребовал сделать их 100%-ными по активам в Донецкой и Луганской областях. По сути, речь идет о кредитах предприятиям на неподконтрольной Киеву территории (ДНР и ЛНР). В результате, как сообщала глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, российские банки обеспечили более четверти всех прямых инвестиций в экономику страны в 2016 году, докапитализировав свои украинские "дочки" на 1 миллиард долларов.

В частности, ВЭБ в 2016 году докапитализировал "Проминвестбанк" на 60,4 миллиарда рублей (около 800 миллионов долларов). В 2017 году ВЭБ планировал конвертировать в капитал украинской дочки субординированный кредит в размере 300 миллионов долларов.

ВТБ в марте 2016 года конвертировал в капитал "ВТБ Украина" межбанковский кредит на 333 миллиона долларов, в 2015 году — на 680 миллионов долларов. Инвестиции в "БМ Банк" составили в прошлом году около 65 миллионов долларов.

Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре, всего российские банки за кризисный для украинского банкового рынка период вложили в свои украинские "дочки" порядка 3 миллиардов долларов.

Вместе с тем доля украинского бизнеса в структуре российских госбанков незначительна. Как заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, даже полное обесценение вложений в украинские активы не несет рисков финансовой устойчивости для российских кредитных организаций.

Согласно отчетности ВЭБа по МСФО, активы его украинской "дочки" — Проминвестбанка — на конец третьего квартала 2016 года составляли 2,3% от общего размера активов группы, или 86,2 миллиарда рублей. Для "Сбербанка" возможные потери будут также несущественными с учетом масштабов его деятельности — по итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" "Сбербанка" приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

"Дочерний" банк ВТБ в Украине составляет 0,3% от общей суммы консолидированных активов — около 37,8 миллиарда рублей.