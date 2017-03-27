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    НБУ: МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (327)

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    По словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергея Николайчука, НБУ предоставил свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса. Эксперты МВФ согласились с оценками НБУ и взяли их за основу.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
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    На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

    "Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", — приводит слова Николайчука агентство "Украинские новости".

    Он отметил, что программа МВФ базируется на макроэкономических прогнозах, однако третий пересмотр программы сотрудничества не учитывал эффект блокады Донбасса. В связи с этим МВФ попросил предоставить обновленные макропрогнозы и перенес рассмотрение вопроса о предоставлении транша Киеву.

    Николайчук считает, что теперь решение о третьем пересмотре программы зависит исключительно от фонда.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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