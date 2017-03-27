НБУ: МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", — приводит слова Николайчука агентство "Украинские новости".

Он отметил, что программа МВФ базируется на макроэкономических прогнозах, однако третий пересмотр программы сотрудничества не учитывал эффект блокады Донбасса. В связи с этим МВФ попросил предоставить обновленные макропрогнозы и перенес рассмотрение вопроса о предоставлении транша Киеву.

Николайчук считает, что теперь решение о третьем пересмотре программы зависит исключительно от фонда.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.