МВФ рассмотрит выделение Украине нового транша 3 апреля – источник

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере 1 миллиарда долларов, состоится 3 апреля, сообщил в четверг РИА Новости источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров.

"Рассмотрят в понедельник (3 апреля)", — сказал он.

Отметим, что пока в публичном графике заседания совета директоров изменения не внесены. В повестке дня до сих пор числится лишь обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино.

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Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.