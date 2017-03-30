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    МВФ рассмотрит выделение Украине нового транша 3 апреля – источник

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (333)

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    На данный момент в публичном графике заседания совета директоров изменения не внесены: в повестке дня до сих пор числится лишь обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере 1 миллиарда долларов, состоится 3 апреля, сообщил в четверг РИА Новости источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров.

    Сергей Фурса
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    "Рассмотрят в понедельник (3 апреля)", — сказал он.

    Отметим, что пока в публичном графике заседания совета директоров изменения не внесены. В повестке дня до сих пор числится лишь обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино.

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    Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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