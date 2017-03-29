Фурса: только МВФ двигает реформы в Украине

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы Нацбанка. Об этом сообщил регулятор. И теперь, вроде бы, преград на пути к получению очередного транша макрофинансовой помощи нет. В Нацбанке даже называли дедлайн – до конца марта.

Однако в расписании заседаний совета директоров МВФ на март украинского вопроса до сих пор нет.

О возможном получении очередного транша и о его влиянии на функционирование и стабильность экономики Украины в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

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Когда нам стоит рассчитывать на транш от МВФ?

– Я могу сказать только, что скоро точную дату назовет, конечно же, сам МВФ. Потому что два условия на самом деле было основных для того, чтобы снова была назначена дата выделения транша: это макропрогноз, который НБУ передал, и который МВФ уже одобрил, и разблокировка деятельности российских банков. И то, и другое уже произошло. Те претензии, которые были озвучены, они уже удовлетворены.

Насколько критичны для дальнейшего развития экономики страны уточненные макропоказатели?

— Сами прогнозы могут быть критичными. Мы теряем от блокады, и по платежному балансу – в основном потери, и эти потери составляют 1,8 млрд долларов. Это большие деньги.

Этот транш Украине вообще нужен сейчас? И почему?

– У нас важно не получить конкретно этот миллиард долларов, а оставаться в программе МВФ. Вот пока мы остаемся в программе МВФ, потому что самые тяжелые времена для Украины в 2019-2020 году с точки зрения погашения, и нам до этого времени нужно оставаться в программе. С одной стороны, с точки зрения финансовой и макростабильности нам важно оставаться в программе. А с другой стороны, Фонд является единственным драйвером реформ в Украине, и поэтому нам снова-таки важно оставаться в программе.

Какие долги у нас в этом году? И как мы будем их обслуживать?

– В этом году у нас долги абсолютно удовлетворимые. Мы уже начинаем погашать немного МВФ. Плюс, у нас есть выплаты купона, у нас 500 млн долларов погашения по евробондам. Плюс, еще какие-то ряд платежей, но там не критический уровень.

А за счет чего мы будем платить долги?

– Весь мир, как и Украина, платит по старым долгам, привлекая новые долги.

Как бы вы оценили состояние платежного баланса нашей страны? Говорят, за три года уровень внешнего долга значительно сократился.

– Существенно снизился долг. Но это был в основном не государственный долг. Существенно снижался долг частных корпораций, в основном банков и других компаний. Это связано с тем, что там если были старые долги, их вынуждены были погашать или, как мы видели на примере российских банков, или других банков, эти долги конвертировались в капиталы.

Итак, ваш прогноз – точной даты назвать вы не можете, но скоро, и это 100%, что транш будет не только рассмотрен, а и выделен Украине?

– Если уже происходит правление, на котором выносится украинский вопрос, то транш 100% выделяется. Вопрос в том, чтобы наконец-то мы получили новую дату. И это правление состоялось.

А что может произойти такого, чтобы дату перенесли?

– Сложиться может все, что угодно. Мы знаем, что у нас, например, судебные процессы идут. Судебный процесс Лондоне, например, по поводу трех миллиардов долга Януковича.

Судебный процесс в Стокгольме по искам "Газпрома". Если вдруг мы увидим какое-то решение там, которое будет что-то стоить Украине, или будет стоить больших денег, то это тоже потребует определенного пересмотра прогноза. И политики. Но пока что никаких причин для того, чтобы транш переносили, нет.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире "ГС" выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.