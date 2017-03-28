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    Рева назвал причину задержки транша МВФ

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (328)

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    Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал переговоры с Международным валютным фондом "очень сложными". По его словам, после начала блокирования "дочек" российских банков МВФ потребовал уточнения макроэкономических показателей.
    АТН Харьков/Youtube

    "Вчера (27 марта — Ред.) Национальный банк заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели. Они доведены теперь до Международного валютного фонда. Мы теперь ждем, что эти показатели будут приняты к сведению, и соответственно решение о выделении очередного транша появится в повестке дня Международного валютного фонда, и будет принято соответствующее решение", — сказал Рева на брифинге в Харькове.

    На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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