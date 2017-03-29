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    Экономика

    МВФ отложил рассмотрение транша для Украины

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (332)

    (обновлено: )39080
    На сайте Международного валютного фонда обнародован план работы совета директоров на 29 марта - 7 апреля. Украинского вопроса в списке нет. Планировалось, что его рассмотрят еще 20 марта.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Вопрос о выделении Киеву четвертого транша от Международного валютного фонда отсутствует в плане работы совета директоров фонда до 7 апреля, сообщается на сайте МВФ.

    Его нет в плане, который составлен на период с 29 марта по 7 апреля.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
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    Ранее Министерство финансов сообщило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении очередного пересмотра программы расширенного финансирования страны, которое было намечено на 20 марта. Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, МВФ перенес вопрос, чтобы изучить ситуацию о влиянии блокады Донбасса на показатели страны. Он также подчеркнул, что новых переговоров по меморандуму, который уже согласован, не будет.

    На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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